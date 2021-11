MANILA – “Ito, binigla kaming lahat.”

Ito ang masasabi ni Muntinlupa Representative Ruffy Biazon tungkol sa pagpapatayo ng mga tauhan ng Bureau of Corrections ng pader sa Katarungan sa Muntinlupa nitong Biyernes ng gabi.

Paliwanag ni Biazon, tuloy-tuloy ang naging koordinasyon nila sa BuCor mula pa noong Marso, nang nagtayo sila ng pader sa Southville 3.

“Mula nung nangyari yung sa Southville, patuloy naman ho ang behind-the-scenes na usapan, at may mga commitments [na] ibinigay na, mula noon magkakaroon na sila ng koordinasyon sa local government para ho maayos ang pag-iimplement ng mga security measures kung kakailanganin.”

“Ngunit ito, binigla kaming lahat. Sa gitna ng gabi, mga 10:30 at night, bigla silang nagtayo ng pader doon, walang pasabi, walang konsultasyon, nothing whatsoever kaya naman masyadong matindi 'yung ginagawa.”

Teachers at the Muntinlupa Nat’l High School Main Campus, which is close to the wall, are concerned over the effect the road closure will have on students once face-to-face classes begin.



A tricycle ride now costs P35, while before jeeps pass thru the school. pic.twitter.com/oTYLM7oC14