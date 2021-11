Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nanindigan ngayong Linggo ang Bureau of Corrections (BuCor) na wala silang ginawang mali nang isara nila ang isang kalsada sa Katarungan sa Muntinlupa.

Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na isa sa mandato nila ang siguraduhing ligtas ang New Bilibid Prison (NBP) kaya isinara ang kalsada na malapit sa kulungan. Marami na umano kasing naitalang illegal activities sa loob ng NBP camp.

Iginiit ng BuCor na marami pang ibang daanan ang mga residente ng Kataranguan 1 at Katarungan 2.

May access pa rin umano ang mga tao sa Daang Hari, at maari rin umanong buksan ang Green Heights Subdivision para daanan ng mga residente ng Katarungan village.

Noong Biyernes, nagulat ang mga residente nang itinayo ang isang pader sa kalsada na palaging dinadaanan ng mga tao. Ang kalsada ang pangunahing daan papuntang city proper at marami rin paaralan ang konektado rito.

Ayon sa local government unit (LGU) ng Muntinlupa, walang koordinasyon ang BuCor sa kanilang ginawa.

Nag-usap saglit ang mga opisyal ng Muntinlupa LGU at BuCor kaya giniba ng mga residente ang naturang pader.

Pero nitong Sabado ng umaga, ayon sa Muntinlupa Public Information Office, may backhoe na dumating sa parehong lugar, at sinira at naghukay sa mismong kalsada.

Dahil dito, agad nagkasa ng emergency special session ang Muntinlupa City Council kung saan nagpasa sila ng 6 na resolusyon, kabilang na ang paghingi ng Senate investigation sa isyu, paghain ng kaso laban sa BuCor officials, pagdeklara kay BuCor Director Gerald Bantag bilang "persona non grata sa lungsod," at paghingi kay Pangulong Rodrigo Duterte na ihinto ang umano'y mga ilegal na utos ng Bucor.