Watch more on iWantTFC

Sa edad na 59, sinisikap tapusin ni Lola Susana Babao ang kaniyang pag-aaral sa Camarines Norte.

Grade 4 ang inabot ni Babao noong kaniyang kabataan.

Hindi niya naipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay nila noon.

Nang magkaroon ng pagkakataong maisakatuparan ang matagal na niyang pangarap, ginawa niya ito sa suporta ng kinakasama niyang si Tatay Virgilio Nuñez.

"Kung ako po makapagpatuloy sa aking pag-aaral po, gusto ko po talagang kurso ay Accountancy. (Maging) accountant talaga. 'Yan talaga ang the best na pagsisikapan ko na matutunan," kuwento ni Babao sa KBYN.

Hindi nahirapan si Babao sa pagpasok nito sa eskuwela sa kabila ng kaniyang edad.

Katunayan, nakahanap pa siya ng kaibigangh tumutulong sa kaniya kapag mayroon siyang hindi nauunawaan.

"Nu'ng unang pasok niya po is alam po naming iba siya. So in-assess ko po siya kung saan po siya uupo. At tinulungan ko po siya kung ano po ang mga gagawin niya kasi alam ko pong mahirap sa edad niya na makipagsabayan sa amin. Kaya po naisipan ko pong gawin 'yun dahil alam ko pong nahihiya siya po," pagbabahagi ng naging matalik na kaibigan sa eskuwela ni Babao na si Royce Añonuevo.

Para sa punong guro ng Larap National High School, isang inspirasyon si Babao sa kanilang mga estudyante.

"Si Nanay Susan, magiging inspirasyon sa ibang mga kabataan na hindi nag-aaral. Na sa edad ni Nanay Susan na 58, andito siya sa school dahil gusto niya matuto para hindi siya maloko, maging aware siya sa lahat ng nangyayari," ani Principal Allan Borja.

Ma-inspire sa dedikasyon ni Lola Susana Babao na matupad ang kaniyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, sa pamaskong handog ni Kabayan Noli de Castro dito lamang sa KBYN: Kaagapay ng Bayan kasama si Kabayan Noli de Castro.

RELATED LINKS: