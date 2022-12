Watch more on iWantTFC

Taong 1986 pa gumagawa ng mga parol ang tinaguriang 'legend' sa paggawa nito na si Roland Quiambao sa Pampanga.

Ilang taon rin siyang nakipagsapalaran sa ibang bansa bilang OFW.

"'Yung kabataan namin kasi, tumutulong kami du'n sa mga matatanda sa parol. Mga una kong gawang parol, 'yung mga ordinary na traditional Pampanga lantern - 'yung may 6 bulbs, 7 bulbs, 16 bulbs, parang gano'n," kuwento ni Quiambao sa KBYN.

Walang siyang tigil sa paggawa ng mga parol buong taon dahil sa orders na nagmumula sa mga local government units o LGU, mga pribadong kompanya at maging pang-international export.

Ipinagmamalaki niyang kasabay niyang umaasenso sa kabuhayang ito ang kaniyang mga ka-barangay dahil sa trabahong naibibigay niya.

"Nakapag-employ kami ng almost 40 to 50 persons. Malaking bagay 'yun. Kailangan ipasa mo 'yung pagpapasaya sa mga tao. 'Yun ang fulfilment ko talaga," kuwento niya.

Bukod sa kabuhayan, ang parol sa Pampanga ay simbolo ng bayanihan.

Nagsasama-sama ang bawat barangay bawat taon para bumuo ng isang higanteng parol para sa Giant Lantern Festival.

"Sa pagsasagawa ng Giant Lantern or Ligligan Parul, dito natin makikita 'yung sense of community. Noong una, 'pag gumagawa ng parol, meron mga tao binibigay nila 'yung labor nila, oras nila sa paggawa ng parol. O kaya, ibang mga families nagbibigay ng bumbilya, nagluluto ng pagkain para sa mga lantern makers. In modern times, nagbibigay pa rin ng support in terms of financial support, in terms of manpower resources sa mga barangay natin," pagdedetalye ni Ching Pangilinan, City Tourism Officer ng San Fernando, Pampanga.

Ma-inspire sa kuwento ng mga kabayan nating parol makers

