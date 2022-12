Watch more on iWantTFC

May kinabukasan pa ang mga kabayong magkakaroon ng sakit, makararanas ng aksidente o magreretiro na sa pangangarera.

Isang dekada nang adbokasiya ni Vikki Lopez ang 'rehoming' at 'rehabilitation' ng mga kabayo.

Nasa 48 kabayo na ang kaniyang na-rehome kung saan maaari itong gawin sa tatlong paraan.

"A horse can be given, talagang hindi binabayaran, binibigay lang siya on the condition na 'yung pupuntahan niya is forever home niya. And then there is the sale. When an ex-race horse is sold, the price is a lot lower. And the third one is co-ownership po. It can be na, ipaampon ko sa iyo, ikaw gagastos lahat, pero ako pa rin yung may-ari," pagdedetalye niya sa KBYN.

May malalim na dahilan si Lopez kung bakit malaki ang pagmamalasakit niya sa mga kabayo.

"One of the joys of owning a horse, like owning a dog is for emotional benefits and the mental benefit po," kuwento niya.

Ang kabayong ni-rehome ni Lopez na si 'Maximum Speed' o 'Max' ay kinupkop niyang hindi na nakatatakbo.

Sa pamamagitan ng kaniyang rehabilitation at rehoming, makalipas lamang ng ilang buwan ay nahanapan niya ito ng bagong may-ari at kamakailan lamang ay nakasabak pa sa pangangarera.

Ang hineteng sumakay kay Max ay ang multi-titled at champion jockey na si Jessie 'JB' Guce.

"Siguro, miracle po doon sa kabayo, at tsaka 'yung team work na mabigyan ng second chance 'yung kabayo. Nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon and then nanalo pa and magandang panalo pa, unexpected na talagang nagperform siya," ani Guce.

Alamin ang ilan sa mga kabayong natulungan ni Lopez at kung paano ang industriya sa pag-aalaga ng mga kabayo dito lamang sa KBYN: Kaagapay ng Bayan kasama si Kabayan Noli de Castro.

RELATED LINKS: