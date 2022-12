Watch more on iWantTFC

Dagsa na ang mga kababayan nating pumapasyal sa isang Christmas Village sa San Fernando, Pampanga.

"Naisip namin 'yung Christmas Village na concept na before kasi sa Pampanga may Paskuhan Village, matagal na siyang nagclose. So ngayon, parang in-open namin ulit siya dito sa orchids garden," paliwanag ng Christmas Village Nights of Lights Designer na si Archie Angeles sa KBYN.

Iba't ibang aktibidad ang maaaring gawin dito gaya na lamang ng panonood ng circus performance ni Joni Jon Mang.

Nasa pamilya na raw ni Mang ang pagiging bahagi ng circus.

"Merong juggling, mga bola, hinahagis-hagis namin. Meron kaming unicyle. 'Yung balancing tricks naman meron akong binabalance na props, mga crystal, mga baso," kuwento niya.

Tuloy lang ang pagbibigay nila ng ligaya sa ating mga kababayan magtamo man sila ng sakit sa katawan o may pinagdadaanang problema.

"'Pag oras na po ng show, tanggal muna lungkot. Magpapalit muna kami ng mukha na masaya kami, walang problema. After ng show, balik ulit sa normal na buhay," pagbabahagi ng pamangkin ni Mong na si Philip Cortez.

Kilalanin ang iba pang bahagi ng masayang Christmas Village sa San Fernando, Pampanga dito lamang sa KBYN: Kaagapay ng Bayan kasama si Kabayan Noli de Castro.

