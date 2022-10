Watch more News on iWantTFC

Isang libong piso lamang ang puhunan ng 22 taong gulang na si Harold Zapata para simulan ang kaniyang lettuce farm sa San Fernando, Pampanga.

Hindi akalain ng binata na ang simpleng pagpa-practice lang niya sa pagsabak sa lettuce farming ay pinagkakakitaan na niya ngayon ng malaki.

"Navi-visualize ko po siya after 5 years pa po nu'ng nag-start po kami. Hindi ko po akalain na nag-boom siya ng ganito kalaki within a year lang po," kuwento ni Zapata sa KBYN.

Ang patok na negosyo ng Gen Z farmer ay galing sa kaniyang pag-aaral mula sa online videos tungkol sa hydroponic o hydro farming.

Ang hydroponic, mula sa root word na hydro na ang ibig sabihin ay 'water' ay isang proseso ng pagpapalago ng halaman kung saan hindi na ito ginagamitan ng lupa.

"Ginamit lang talaga namin nu'ng una, maraming kawayan 'yan. Kumuha lang kami ng father ko, gumawa siya ng maliliit na arko, 'yun po ang ginawa kong greenhouse," pagdedetalye ni Zapata.

Hindi makapaniwala ang ama ni Zapata na sa murang edad nito at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral ay kumikita na ng malaki ang anak sa paghahalaman.

"At least kumikita na, nakakapag-tuition pa sa sarili niyang kita. Napakasaya sa buong pamilya at kamag-anak, masayang-masaya sila para sa kaniya. Sana tuloy tuloy ito at lalago pa ang negosyo niya," pagmamalaki ni G. Bong Zapata sa nagawa ng anak.

Sa ngayon, humigit-kumulang sa P40,000.00 hanggang P50,000.00 kada buwan ang kinikita ni Zapata depende sa pangangailangan ng kaniyang mga kliyente.

Dahil na rin sa kaniyang pag-iipon, mula sa mahigit 70 punla, may 2,000 punla na ang kapasidad ng kaniyang greenhouse.

Maliban sa pagbebenta niya ng mga lettuce at materyales sa hydro farming, nadagdagan na rin ang kaniyang negosyo, ang paggawa ng greenhouse.

Bukod sa patuloy na pag-aaral para mas mapalawak ang kaniyang kaalaman sa hydro farming, ipinagpapasalamat ni Zapata na maaga pa lamang ay nakatutulong na siya sa kaniyang pamilya.

"Malaking bagay po 'yan. Makatulong po ako sa financial problem ng pamilya. Dahil iba po ang buhay namin nu'ng wala pa po ito. Kahit paano, nakakaantabay 'tong business na 'to. Tapos 'yung mindset, 'yun po ang hindi mababayaran ng pera. Paano tayo unti-unting natututo sa negosyo. Pinaka-importante 'yung Diyos po, huwag po tayo kakalimot diyan. Siya po lahat nakakaalam sa ginagawa natin at sa future pa po.," ani Zapata.

