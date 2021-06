Kaso laban kay killer cop Nuezca mabilis ang usad, ayon sa pamilya ng mga napatay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mabilis ang usad ng kaso ng mag-inang binaril ng isang pulis sa Paniqui, Tarlac noong Disyembre, ayon sa kamag-anak nito.

Tapos na magpresenta ng mga testigo at ebidensiya ang panig ng mga biktimang Sonia at Frank Gregorio, ayon sa anak at kapatid nitong si Mark Christian Gregorio.

Nagsimula nang magpresenta ng testigo ang panig ng suspek na si Police Senior Master Sgt. Jonel Nuezca. Ang susunod na hearing ay sa Hunyo 10, dagdag niya.

"Sabi nga po nung mga attorney, mabilis na po ito kung tutuusin. Kasi kung murder case nga po umaabot talaga ng taon," aniya sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo nitong Miyerkoles.

Humarap sa korte ang asawa at anak ng pulis na naroroon nang mangyari ang krimen, ayon kay Mark Christian.

Nitong Lunes, isang ginang ang binaril ng isang off-duty na pulis sa Quezon City na dati ring nagkaalitan.