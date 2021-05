Lola patay sa QC matapos barilin ng lasing na pulis

Watch more in iWantTFC

Patay ang 52 anyos na lola na si Lilybeth Valdez matapos barilin ng lasing na pulis sa Sitio Ruby, Barangay Greater Fairview, Quezon City nitong Lunes.

Kinilala ang pulis na si Police Master Sgt. Hensie Zinampan ng Police Security and Protection Group. Nakuhanan ng video ang pamamaril.

Pasado alas-9 ng gabi nang bumili ng sigarilyo ang biktima sa isang tindahan sa labas ng kanilang bahay.

Sinundan siya ng pulis at kitang-kitang itinatago ng pulis ang baril sa kanyang likuran. Ikinasa niya ito at saka sinabunutan ang lola.

Nakiusap pa ang lola na huwag syang sabunutan, pero binaril siya sa leeg na agad niyang ikinamatay.

Kita sa video na may mga bata sa paligid nang mangyari ito. Hindi naka-duty si Zinampan nang barilin niya ang biktima.

Ayon sa anak ng biktima na si Beverly Luceño, dati nang nagkaalitan ang pulis at ang biktima.

Noong May 1, nagkasuntukan umano ang pulis at ang asawa at anak ng biktima. Pinagbantaan na rin daw ng pulis ang biktima.

Agad inireport sa pulisya ang insidente kaya inaresto ang suspek.

Sa panayam ng media, itinanggi pa ng suspek na siya ang pumatay sa lola, kahit na kitang kita sa video ang pagpatay.

Narekober naman ang baril na ginamit.

Hawak na ng Quezon City Police District ang suspek na nakatakdang kasuhan ng murder.

Noong Disyembre 2020, kasagsagan ng isyu ng pamamaril ni Jonel Nuezca sa mag-inang Gregorio, nagpost sa Facebook ang suspek na hindi lahat ng pulis ay masama at isa aniya siya sa mabubuting pulis.

Pero makukulong siya ngayon dahil sa pagpatay ng lolang walang kalaban-laban.