Mga tricycle drivers ng UP Toda, hindi pa natatanggap ang fuel subsidy

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Sa kabila ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, hindi pa rin natatanggap ng ilang tricycle driver ang fuel subsidy nila mula sa pamahalaan.

Ang mga drayber ng tricyle sa UP TODA sa Maharlika Street, Teachers Village sa Quezon City ay hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan.

Noong March pa iniutos ng Kamara na pabilisin ang pagbibigay ng cash aid sa mga tricycle drivers dahil sa ilang linggong pagtaas ng presyo ng langis.

Inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na mahigit 1.2 million na tricycle drivers ang makatatanggap nito.

Kaya naman umaasa mg mga tricycle drivers dito sa UP TODA na matanggap na nila itong cash aid lalo na at tumaas na naman ang presyo ng langis.

Sa kabila nito, ang grupo ng TODA ay patuloy pa rin nag-oorganisa ng community pantry tuwing Sabado ng umaga.

Nagtatanim din sila dito sa mga bakanteng lote ng mga root crops at iba pang mga gulay pantulong sa kanilang mga pamilya at pandagadag sa ibinibigay sa community pantry.

--TeleRadyo, 19 April 2022