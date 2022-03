Watch more on iWantTFC

MANILA – The Philippines is planning to conduct cloud seeding operations to prevent a water shortage in the dry season, the National Water Resources Board (NWRB) said Friday.

“Ngayong buwan Marso at Abril, ay nag-ready na rin po ang (Metropolitan Waterworks and Sewerage System) at mga konsesyonaryo doon po sa tinatawag nating cloud seeding operations,” executive director Dr. Sevillo David Jr. told TeleRadyo.

“At yan po ay gagawin ngayong Marso’t Abril at nakikipag-ugnayan po ang MWSS sa PAGASA, yun pong sapat na panahon para po makapag-conduct po,” he said.

David said the water level of Angat Dam, one of Metro Manila’s biggest sources of water, is now at 195.9m.

While he stressed that there is enough water supply, he called on the public to conserve water whenever possible to help government avert a possible water crisis in the dry months.

“Ngayon po ay sa tingin po natin may sapat namang suplay ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam, particular po itong mga panahon ng tag-init."

"Kaya lang po ay nakikiusap din tayo sa mga kababayan natin na magtipid pa rin po kasi hindi ho ganoon kaganda yung lebel ‘no, medyo mababa po yan sa mga inaasahan po natin.”

“At mas maganda po ay pagtulungan po natin ang tamang paggamit ng tubig para naman po mapanatili natin yung medyo maganda-gandang level po ng Angat Dam,” he said.

Aside from cloud seeding, other measures are also in place to ensure sufficient water supply for Metro Manila, David noted.

“Kagaya po dito sa Metro Manila, ay nakahanda po yung mga deep wells at mga treatment plants, para po makatulong ‘no sa pagbibigay ng--para may mapagkunan tayo ng karagdagang tubig po kung sakali po, kung patuloy mang bumaba ang Angat Dam at magkaroon ng adjustment sa alokasyon, ay meron pa hong pwedeng mapagkuna para makadagdag doon sa pangangailangan po natin ng tubig bukod po sa Angat Dam,” he said.

“Sa parte po ng mga irigasyon ay yung mga magsasaka po natin at (National Irrigation Administration) po ay tumutulong din po ‘no dito sa kasalukuyang sitwasyon at mina-manage po nila yung mga nare-release po na tubig na galing sa Angat Dam.”

“At hindi ho nila sinasayang yan at mga nagkakaroon nga po ng tinatawag na mga shallow tube wells para naman po mas ma-optimize ‘no, yung tubig na nare-release po’t nagagamit na irigasyon at mga kanal po,” he added.

--TeleRadyo, 4 March 2022