Watch more News on iWantTFC

Nagsilbing emotional support ng dog breeder na si Alethea Aileen Tan at ng kaniyang kapatid ang Yorkshire Terrier dogs nang mamatay ang kanilang ama.

"Because we just lost our Dad and we were both grieving, sabi niya, maybe I should get a pet or low maintenance dog na unang una, it's compatible with her emotionally, mentally and physically," kuwento ni Tan sa KBYN.

Taong 2012 nang magsimula silang mag-alaga ng ganitong uri ng aso sa Amerika.

Kilala bilang 'companion dog' ang mga Yorkshire na ang pinagmulan ay ang bansang England.

Kaya nang magpasiya silang umuwi sa bansa noong 2016, isinama nilang lahat ang mga alagang aso.

Taong 2017 nang magsimula silang magbreed at ngayon, iba’t ibang kulay na ng Yorkshire ang kanilang nagawa.

Mula sa tatlo noon, mayroon na silang 60 Yorkshire dogs sa kanilang bahay sa Tagaytay City.

Aabot mula P60,000 hanggang P250,000 ang bentahan sa mga Yorkshire ni Tan.

"The price is not because of the money I will make out of it but its because of the effort," pagpapaliwanag ni Tan.

Pag-aalaga ng aso ang naging daan para malampasan ni Tan ang kalungkutan sa pagpanaw ng ama at gusto niya rin itong maranasan ng iba kaya ganoon na lamang ang inilalaan niyang oras sa training ng mga asong susuporta sa mga taong may pinagdadaan sa buhay.

"With the animals, not just your child in general, pero 'yung mayroon kang connection na alam mo makakatulong sa'yo dahil they were created that way. 'Yung dog naiintindihan ko siya more or less kasi I called them here. Kumbaga I was the one who knocked on heaven's door and said, 'God, you send me some angels because people need them,' ani Tan.

RELATED LINKS: