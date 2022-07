Watch more News on iWantTFC

Nakabibilib ang abilidad ng Batangueña na si Jane Dharia Ramos dahil nakagagawa siya ng samu't saring gawaing bahay gamit lamang ang kaniyang mga paa.

"Wala po akong problema lalo na sa laba, luto, plantsa. 'Pag nandito sa bahay ako lahat. Flexible po ako. Parang malambot. Parang kaya dito, kaya doon, kayang abutin (ng mga paa). Kahit parang nakatayo kaya mong i-balance. Hindi ko rin po alam kung bakit ganu'n. Ang blessed ko lang part na 'yun na parang ang lambot lambot ng paa ko," pagbabahagi ni Ramos sa KBYN.

Ipinanganak na walang mga braso at kamay si Ramos.

Sa kabila ng kaniyang kapansanan, buo ang pagmamahal sa kaniya ng pamilya.

"Kasi noong iniwan siya ng ina namin dalawang taon lang siya. Lumaki naman siya ng matapang na kaya niyang dalhin ang sarili niya na 'yung mga nakapaligid sa kaniya na ang kasama niya mga normal na tao. Parang lumaki naman siya na siya ay positive," kuwento ni Zen Estoya, kapatid ni Ramos sa KBYN.

Pero hindi pa rin maiiwasan na may ilang tao na pinupuna ang kaniyang kalagayan.

'Kailangan mo rin sanayin ang sarili mo na pagtitinginan ka rin ng ibang tao lalo na kapag kumakain sa fast food. 'Pag po ako'y kumakain sa fast food, para pong may CCTV. Isang subo lahat sa akin nakatingin," ani Ramos.

Balewala kay Ramos ang opinyon ng ibang tao.

Para sa kaniya, ang pinakamasakit na kaniyang pinagdadaanan ay nang mawala ang kanilang ama.

Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay patuloy lang na lumalaban si Ramos lalo na't malapit na siyang magtapos sa kolehiyo.

"Ako po ay go with the flow ngayon kasi sabi nga 'expect the unexpected.' Gawing normal ang buhay. Huwag mag-expect. Ang alphabet A to Z. Hindi puwedeng nasa plan A ka lang. May sunod pa B, C, D, E. Kasi kapag nasa C ka na sigurado naman may patutunguhan ang buhay mo nu'n. Hindi mo puwedeng sukuan ang sarili mo," pagbabahagi ni Ramos.

