Muling napapakinabanggan ang mga lumang bagay na inayos ng antique restorer na si Edwin Guinto.

Matatagpuan sa kaniyang cafe sa Cavite City ang iba't ibang lumang kagamitan.

30 taon nang antique restorer si Guinto. Isa rin siyang history major.

"'Yung dating gamit niya, mas pagandahin mo pa na puwedeng maging relevant na magamit natin ngayong modern times. Nagli-link ngayon ang history mo to the present. So, lalo na 'yung mga kabataan ngayon lalo na 'yung mga millennials at Gen Z 'pag nakikita nila 'Wow, ito pala 'yung mga gamit,'" kuwento ni Guinto.

Mga kagamitan mula pa noong 1920's ang ilan sa mga koleksyon niya gaya na lamang ng bookshelf, electric fan, ambassador's chair, stereo console at iba pa.

Bukod sa antique restoration, ina-upcycle rin o binibigyan ng bagong anyo ni Guinto ang ilang lumang bagay.

Low maintenance naman daw ang pagkakaroon ng mga antique collection. Kailangan lang na regular itong pinupunasan at nililinis. At kahit sino ay maaaring pasukin ang restoration.

"Hindi mo kailangan ng special talent. Kailangan mo lang ng passion at perseverance," ani Guinto.

Sa makabagong panahon, nabubura na sa isipan ang mga sinaunang gamit na mula pa sa ating mga ninuno.

Kaya pilit pa rin ibinabalik ng mga antique restorer gaya ni Guinto ang mga antigong kagamitan para hindi lang ito mauwi sa imahinasyon ng mga susunod na henerasyon.

