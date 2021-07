Pagpugay bumuhos para kay Hidilyn Diaz matapos ang historic Olympic gold win

Nagbunyi ang Pinay weightlifter na si Hidilyn Diaz matapos makuha ang ginto sa Tokyo Olympics. Sa paligsahan nakamit ni Diaz ang kauna-unahang Olympic gold medal para sa Pilipinas. Edgard Garrido, Reuters

MAYNILA -- Ipinagbunyi ng mga Pilipino ang pagkapanalo ng weightlifter na si Hidilyn Diaz ng kauna-unahang Olympic gold medal para sa Pilipinas, sa Tokyo Olympics sa Japan Lunes ng gabi.

Nakamit ng Zamboanga native ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas matapos talunin ang 8 ibang atleta para sa kategorya, kabilang ang world record holder na si Liao Qiuyun ng China.

Mula nang makamit ang gintong medalya hanggang ngayong hapon ng Martes ay trending pa rin ang pangalan ni Diaz, at naungusan pa nito ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte.

At hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pagbuhos ng pagbati sa weightlifter.

Bumuhos ang papuri ng mga atletang Pinoy gaya nina Olympian boxer Eumir Marcial, NLEX guard Kiefer Ravena, Barangay Ginebra coach Tim Cone at Filipina skateboarder Margielyn Didal.

Lalong napukaw ang damdamin ng mga Pinoy nang itugtog sa unang pagkakataon sa entablado ng Olympics ang "Lupang Hinirang."

Ang Philippine Air Force kung saan naging sargeant si Diaz, kabilang sa nagbubunyi.

"The men and women of the Philippine Air Force join the country in celebrating this historic event. Sgt. Diaz truly personifies Diwa, Galing at Malasakit of the airmen and airwomen. Congratulations and mabuhay, Sgt. Diaz!"

Ipinagmamalaki rin si Diaz ng kaniyang mga kababayan sa Zamboanga, kung saan pinapurihan siya ni 2nd District Rep. Mannix Dalipe.

"Enhorabuena to our constituent and now Olympic gold medalist Hidilyn Diaz for bringing pride and glory not just to the city of Zamboanga, but to the whole country," ani Dalipe.

Binati rin ng Philippine Sports Commission si Diaz na tinawag nilang isang Filipino sports icon.

Nagpaabot din ng pagbati si Bise President Leni Robredo kay Diaz.

Sa kaniyang social media account, tinawag ni Robredo na malaking pagkapanalo sa bansa ang panalo ni Diaz. Nagpasalamat din siya sa weightlifter sa karangalang dinala sa mga Pinoy.

Nagpasalamat din ang Palasyo kay Diaz sa karangalang dala nito sa bansa.

"The Palace congratulates Hidilyn Diaz for bringing pride and glory to the Philippines for winning the country's first-ever Olympic gold medal (weightlifting women's 55kg)," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

SA SINING

May ilan ding nagpaabot ng kanilang pagsaludo sa sining.

Gamit ang tinapay, chocolate, at hazelnut spread at toothpick, inukit ni Jaypee Bacera Magno ang imahe ni Hidilyn.

Ayon kay Magno, bilib siya sa ipinakitang lakas at tapang para makamit ang gintong medalya sa gitna ng mga hamon na kinahaharap ng weightlifter.

MGA MALALAPIT SA BUHAY

Kasama na sa mga nagbubunyi ang kaniyang mga mahal sa buhay -- partikular na ang kaniyang ina na si Emelita.

Tila panaginip pa rin aniya ang nakamit ng anak, na hindi niya pa nakikita nang higit 1 taon dahil sa puspusang pag-eensayo ng weightlifter sa ibang bansa.

"Sabi ni Hidi, maraming maraming salamat Mang... Nagdasal kami para sa kanya. Thank you Mang, kay dahil daw sa dasal...

kung hindi dahil sa dasal hindi siya manalo," ani Emelita.

Nag-uumapaw aniya ang kaniyang kasiyahan sa nakamit na tagumpay ni Hidilyn.

Wala pang sinasabi si Hidilyn kung kailan ito uuwi ng Pilipinas pero plano niya na hindi na lumuwas ng Maynila at hintayin na lang ang pag-uwi ng anak sa kanilang bahay sa Zamboanga.

Kasama sa matatanggap ni Diaz sa pagkapanalo ang P33 milyong cash incentive na halong galing sa pribado at pampublikong sektor.

NAISIP NA SUMUKO, PERO MAGPAPATULOY

Kasabay ng tagumpay, ay aminado ang kampo ni Diaz na naisip din nito na mag-quit sa pangarap na medalya sa Olympics.

Kuwento sa Teleradyo ng pinsan at unang coach na si Catalino "Catz" Diaz na matindi ang naging depression ng weightlifter bago ang 2016 Rio Olympics, kung saan nakuha ni Diaz ang silver medal.

Kalaban umano noon ni Diaz ang depression dala ng kaniyang injury, pagkawala ng coach, at kawalan ng suporta.

Kung hindi umano siya mananalo ng medalya noon ay bibitawan niya ang weightlifting.

Pero ngayon, walang paglalagyan ng saya at pride ang coach matapos makuha ni Diaz ang Olympic gold.

Hindi siya nakatulog sa laki ng panalo ni Hidilyn dahil alam niya ang dami ng mga sakripisyo nito.

"Pinagawa ko po 'yan para ma-push po siya to get the gold. Sabi niya nakaka-pressure naman itong pinagawa mo. Okay lang 'yan at least meron kang vision. Ito ang goal ko," ani Catz.

At sa isang panayam, sinabi ni Diaz na hindi pa rin siya makapaniwala sa kaniyang nakamit.

Hidilyn Diaz says she let fellow Pinoy Olympian weightlifter Elreen Ando hold and wear her gold medal to motivate Ando and show her what it feels like to win. Ando competes in 64kg weightlifting later today

Aminado siyang na kahit sa training ay hindi niya nagagawa ang 127 kilograms, kaya ang nakita ng mundo noong Lunes ay ang unang matagumpay niyang tangka sa 127-kilogram na clean and jerk.

Kinumpirma ni Diaz na itutuloy niya ang kaniyang weightlifing career lalo't kaya pa naman niya.

"Hindi ako mag-stop dahil kaya ko pa. Nakita ko ang galing ko, at alam ko na may ibibigay pa ako para sa Pilipinas," ani Diaz.

Tututok na aniya siya ngayon sa pag-eensayo at paghahanda para sa Southeast Asian Games at World Championship.

