MAYNILA -- Inasahan ng marami na makakaharap ni Echo roamer Tristan "Yawi" Cabrera ang mga nakasama sa "Big 3" ng Nexplay na sina Renejay "Renejay" Bacarse at John Paul "H2Wo" Salonga nang matuloy na ang inaasahang laban ng Nexplay EVOS at Echo Philippines noong Linggo.

Pero laking gulat ng lahat nang hindi ilabas ng Nexplay ang kanilang main five, kung saan pinalitan ni Michael "MP the King" Endino si H2Wo sa jungler, habang si Raniel "URESHIII" Logronio naman ang pumalit kay Renejay.

Aminado si Yawi na nagulat siyang hindi kasama ang mga dating kakampi sa lineup, at nalungkot umano siya dahil dito.

"Nakausap ko pa si H2 [na nagsabi na maglalaro po sila]. Bago mag-6 [noong Sabado] at nung nakita namin 'yung lineup sa Discord, 'yun wala po sila. Nakakalungkot. Gustong-gusto ko silang makalaban," ani Yawi sa isang panayam matapos ang kanilang talo sa Nexplay EVOS noong Linggo.

Hindi naman maikakaila na solid pa rin ang samahan ng naging "Big 3" ng Nexplay, kahit na lumipat na sa Echo ang batikang shot-caller.

Sa katunayan, nakipag-scrimmage sina H2wo at Yawi kasama ang American ML:BB star na si Michael "MobaZane" Cosgun, na dumating sa Pilipinas noong nakaraang linggo para mahasa ang kakayanan sa ML:BB.

Pagbubunyag naman ng streamer na si Setsuna "Dogie" Ignacio, na parte ng Nexplay coaching staff, na planado talagang i-bench muna ang mga dating naging kakampi ni Yawi para mabulaga ito.

"Nakita namin na kasama ni H2 si Yawi. So at that point sabi ko, 'crucial 'to.' So kabisado ni Yawi ang galaw ni H2. Eh never nakasama ni Yawi si MP [The King]. So ipapasok namin si MP," ani Dogie,

May posibilidad pa namang makaharap ni Yawi sina Renejay at H2wo dahil parehas silang nakapasok sa playoffs, pero depende pa rin ito sa magiging hitsura ng playoff picture.