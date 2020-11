Sinas, pulis na nag-lockdown mañanita, itinalagang PNP chief

Bago ang kaniyang pagkakatalaga bilang PNP chief, sumikat si Debold Sinas noong Mayo matapos mabuking ang kaniyang "mañanita" habang umiiral ang lockdown kung saan ipinagbabawal ang malaking pagtitipon. NCRPO/File

MANILA — Sa kabila ng mga isyung kaniyang kinasangkutan, itinalaga bilang bagong pinuno ng kapulisan si National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Maj. Gen. Debold Sinas.

Magsisimula ang termino ni Sinas sa Martes, sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.

"Presidential appointments are really very executive in character. It is a prerogative of the President. And he need not make any explanation for his appointment," ani Roque nang tanungin kung bakit napili ni Pangulong Rodrigo Duterte si Sinas.

Bago ang kaniyang pagkakatalaga sa pinakamataas na puwesto sa Philippine National Police (PNP), sumikat si Sinas noong Mayo matapos mabuking ang kaniyang "mañanita" habang umiiral ang lockdown kung saan ipinagbabawal ang malaking pagtitipon para maiwasan ang pagkalat noon ng COVID-19.

Dahil dito, sinampahan na ng reklamo sa Taguig City Prosecutor’s Office si Sinas at iba pang opisyal ng PNP na namataan sa party.

Sa kabila nito, sinabi nitong Lines ni Sen. Bato dela Rosa, dati ring PNP chief, na "good choice" si Sinas para sa puwesto.

"He is a good choice. He has a proven track record," ani Dela Rosa nang hingan ng reaksyon.

Papalitan ni Sinas ang nagretirong si Camilo Cascolan, na nauna nang humirit ng extension sa 2-buwan niyang pag-upo bilang PNP chief.

