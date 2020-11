PANOORIN: Sinas nanguna sa ehersisyo nang nakaupo

Watch also in iWantTFC

MAYNILA — Pinangunahan ng kontrobersyal na pulis na si Maj. Gen. Debold Sinas ang ilang opisyal sa pag-eehersisyo habang naka-upo ngayong Lunes.

Sa kumpas ng theme song ng anime na Voltes V, nanguna ang dating Metro Manila police chief sa isang 4-minute exercise routine sa Camp Bagong Diwa bilang daily physical fitness initiative ng National Capital Region Police Office.

Napili si Sinas bilang bagong pinuno ng Philippine National Police, sinabi ng Malacañang ngayong Lunes.

Magiging epektibo na ang kanyang appointment simula Martes, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

Nitong Mayo, inulan ng batikos si Sinas dahil sa kanyang nilunsad na mañanita sa Camp Bagong Diwa sa Taguig na lumabag umano sa quarantine protocols.

