MAYNILA—Dead on the spot ang 29-anyos na angkas ng motorsiklo matapos makabangga ang isa pang motorsiklo at truck sa East Service Road sa Barangay San Martin De Porres, lungsod ng Parañaque, Biyernes ng madaling araw.

Nakunan ng CCTV ang pagkaladkad ng truck sa motorsiklo na nanggaling sa kaparehong lane at sa mga sakay nito.

Sa imbestigasyon ng Parañaque City Police, nagtangkang mag-overtake ang motorsiklo sa truck sa northbound lane.

29-anyos na angkas ng motorsiklo, patay sa salpukan ng mga motor at pagbangga sa truck sa Bgy. San Martin De Porres, Parañaque City. pic.twitter.com/r5CKCWeqmT — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) November 1, 2021

Sumalpok ito sa nakasalubong na motor sa kabilang lane bago pumailalim sa truck at makaladkad. Hindi huminto ang truck at nakatakas.

Sugatan ang mga rider ng 2 motorsiklo na kinilalang sina Junnel Basada at Marlon Urbano.

Nahati ang katawan ng angkas ni Urbano na si Proseso Doza Jr.

Ayon sa nakababatang kapatid ni Doza na si Alfredo Atayde, pauwi noon ang magkaangkas mula sa pagdiriwang ng birthday ng kaibigan sa Taguig.

Nagtatrabaho si Doza bilang kitchen crew sa restaurant. Naulila nito ang 4 na kapatid.

Sabi ni Atayde, aminado ang rider ng motor sa kanya na nakainom ito sa party at na sumubok itong mag-overtake sa truck.

Nagpapagaling pa rin ang rider sa ospital.

Patuloy pa ring nag-uusap ang mga kampo ng mga rider tungkol sa posibleng settlement.

Humihiling din ang pamilya ng biktima ng tulong sa mga nakakita o may impormasyon sa kinaroroonan ng driver o ng truck na ipaalam ito para makatulong sa paghanap sa drayber.

Ayon sa kanila, patatapusin muna nila ang paglibing sa biktima bago desisyunan kung magsasampa ng kaso.