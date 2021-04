Higit 100 pamilya sa Muntinlupa nasunugan

MAYNILA—Tinatayang nasa P1.3 milyon ang halaga ng pinsala sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Cupang, Muntinlupa City Martes ng gabi.

Sabi ng barangay, nawalan ng bahay ang nasa 119 pamilya na nakatira sa Aquino Damaso Compound/RRSNA Purok 2 na malapit sa riles ng Philippine National Railways.

Fire razing houses at Aquino-Damaso Compound PNR Side Purok 2 in Bgy. Cupang, Muntinlupa City since 11:30 PM. BFP has raised 2nd fire alarm. (📹:Elsie Nofuente Vinalon) pic.twitter.com/hKgTIPz9d9

Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinawag sa kanila ang sunog pasado alas-11:30 ng gabi at itinaas ang ika-2 alarma ng hatinggabi.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog pero ayon kay Fire Sr. Insp. Garynel Julian, deputy fire director ng lungsod, isa sa mga tinitingnang pinagmulan ay ang sumiklab na kawad ng kuryente na nagpaliyab sa bubong ng isang bahay.

“Pahirapan ang pagpasok ng ating mga firefighters. Gutted ang ating buildings, kailangan nating magbutas sa pader para makapasok sa fire scene,” ani Julian.

Sabi ng punong barangay na si Rainier Bulos, kinailangan pang tumalon ng ibang residente sa bakod o sa ilog para makaligtas sa pagkalat ng apoy kaya may ilang nagka-minor injuries.

BFP estimates around P1.3-million worth of property was lost in the fire, both in the residential area & the neighboring warehouse of refrigerants



📸:Ralph Rodriguez pic.twitter.com/wIGM9rro1B