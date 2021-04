1 namatay matapos pumila sa community pantry ni Angel Locsin; aktres nag-sorry sa siksikan sa pila

Larawan mula sa Holy Spirit Police Station 14/Screengrab mula sa Facebook video ni Angel Locsin

MANILA - Isang matandang lalaki ang namatay Biyernes ng umaga matapos mahilo habang nakapila sa community pantry na inorganisa ng aktres na si Angel Locsin sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, ayon sa pulisya.

Sa report ng Holy Spirit Police Station 14, nahimatay ang 67 anyos na si Rolando dela Cruz habang nakapila sa community pantry, kung saan may libreng pagkain, bandang 9 ng umaga Biyernes.

Dinala si Dela Cruz sa East Avenue Medical Center pero idineklarang dead on arrival bandang 9:20 a.m.



Nauna nang may naiulat na tatlong nahilo sa pila sa community pantry.

Humingi ng pasensiya si Locsin matapos mauwi sa siksikan ang itinayo niyang community pantry bilang selebrasyon ng kaniyang kaarawan.

Nakatakda sanang ipamahagi ang suplay sa community pantry bandang alas-10 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon hangga't sa nagkasiksikan umano ang mga tao sa lugar.

Courtesy: Facebook page ni Angel Locsin

Pero ayon kay Locsin sa isang Facebook video na kinunan 11:10 ng umaga, sinimulan nila nang maaga ang pamamahagi dahil sa dami ng mga tao sa pila. Binigyan din umano nila ng mga checklist ang mga tao para mas mabilis silang makapili ng kung ano ang kailangan nila.

Nang magsimula umanong magbukas ang community pantry ay nasusunod naman daw ang health protocols hangga’t sa may mga sumingit umano sa pila.

May mga dumating din na mga pulis at militar pero hirap din daw nilang makontrol ang bilang ng mga nakapila.

Para kay Locsin, posibleng dala ng gutom ang pagsingit ng iba sa pila.

"May mga markers pa po na nakalagay para ma-observe ang social distancing at maka-follow ng protocols, nagpatulong naman kami sa munisipyo… May pumunta sa police and military pero hindi lang makontrol ang mga tao. Hindi po ito ang gusto ko, nagsimula kami nang mayaos. Ang aming layunin at pagkakaroon ng social distancing, nagkataon na siguro gutom na po ang tao na kahit wala po sa pila ay sumingit na po sila," ani Locsin.

Ayon kay Ian Nieva ng disaster management office ng barangay, tatlo ang kanilang sinaklolohan matapos mahilo ang mga ito habang nakapila.

Humingi na rin ng pasensiya si Locsin sa mga naabala sa pagbubukas nila ng community pantry.

"So sa mga naabala po, pasensiya na po at hindi po ito ang intensyon natin at kahit anong paghahanda na ma-avoid itong gulo, hindi lang talaga siya ma-control kahit andito na po ang barangay, pulis, hindi lang po ma-kontrol,” ani Locsin, na kilala sa paglahok niya sa iba't ibang relief operations sa mga nakalipas na taon.

Humingi na rin ng dispensa si Locsin sa mga hindi maaabutan ng suplay ng kanilang community pantry.

Tingin niya rin na malabo nang maipagpatuloy pa ito sa mga susunod na araw dahil sa mga nangyari.

"Sa mga hindi mabibigyan today, nais ko rin po magbigay at magsabi ng pasensiya po at gusto ko man po abot, I don’t think na papayagan ako na gawin ito,” ani Locsin.

"Gusto ko po sanang mag-celebrate ng birthday ko na nakakatulong sa tao, hindi ko po intensiyon na makagulo,” dagdag niya.

KULANG SA ABISO

Sa isang pahayag, sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na sasagutin ng city government ang pagpapalibing kay Dela Cruz at magbibigay din ng tulong pinansyal sa kaniyang pamilya.

Aniya, nawa'y magsilbing paalala ang insidente sa mga organizer ng community pantry ukol sa crowd control. Ayon kay Belmonte, hindi nabigyan ng maagang abiso ang City Hall ukol sa planong pantry ni Locsin.

"While Quezon City will continue to throw its full support behind community pantry initiatives, this unfortunate incident should serve as an important reminder for organizers to please be reminded of my appeal to coordinate all efforts with the barangay, and if necessary, with the LGU. The barangay and local government are here to assist with crowd control and health protocols, to ensure that untoward incidents are minimized," ani Belmonte.

"Advanced coordination will allow all stakeholders to be proactive, rather than reactive. Sadly, in this case, we were not advised regarding any plans, which would have surely made a difference in the outcome of today's events," dagdag niya.

Sa Maginhawa street sa Quezon City unang umusbong ang community pantry, na ngayon ay isa nang movement na kumalat na sa iba't ibang lugar, maging sa labas ng bansa.

— May ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News