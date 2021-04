Higit P210-M halaga ng shabu nasabat sa Las Piñas buy-bust; 2 patay

MAYNILA—Napatay ang 2 drug suspect nang mauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng pulisya sa lungsod ng Las Piñas Martes ng gabi.

Dead-on-the-spot sa madilim na kalye sa subdivision sa Bgy. Almanza Uno ang mga lalaki na kinilalang sina Coco Amarga — ang target ng operasyon — at Andrew Garcia.

2 men are killed in a buy-bust operation at a subdivision in Almanza Uno, Las Piñas City. Police seized over 30 kilos or more than P210-million worth of suspected shabu pic.twitter.com/arnKnXzRNc

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas, binilhan ang mga suspek ng 1 kilo ng shabu pasado alas-10 ng gabi. Pero nagpaputok umano sila nang aarestuhin.

Ikinasa ang operasyon ng PNP Drug Enforcement Group kasama ang National Capital Region Police Office, Southern Police District, at Las Piñas City Police.

“Dineclare nila na buy-bust. Nang ni-declare na nila, nataranta mga suspek, bumunot at nakipagbarilan sa pulis. So alam mo naman pag mga alanganing lugar, alerto na rin mga pulis natin,” aniya.

Narekober sa crime scene ang 2 caliber .45 na baril.

Nasabat naman sa loob ng sasakyan ng mga suspek ang 3 kahon na may nasa 30 kilo ng hinihinalang shabu sa loob ng mga Chinese tea pack.

Kasama ang binentang 1 kilo, tinatayang nagkakahalaga ito ng mahigit P210 milyon.

Inaalam pa ng PNP kung luma o bagong stock ito ng droga.

The dead were identified as Coco Amarga (the main target of the bust) & Andrew Garcia.



Police said the 2 are considered new players, having no previous mention in a drug watch list. pic.twitter.com/HibHidBlEe