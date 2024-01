Senators slam people's initiative as 'fake, divisive'

The senators called the ongoing people's initiative as a "sinister and underhanded attempt to change the Constitution by exploiting our democratic process." Photo courtesy of Senate President Juan Miguel Zubiri.



Four senators have come out and criticized a signature campaign that aims to amend certain provisions of the Constitution.



Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano, Senator Imee Marcos, and Senator Grace Poe made separate statements against the measure in Bulacan, Saturday.



Marcos took aim at the measure, calling the so-called people’s initiative pushed by the lower house as "fake".



"Talagang nanindigan ang Senado na di kami tutol sa cha-cha, charter change na sinasabi, hindi rin kami tutol sa P.I., tutol po kami dito sa P.I. nila. Sa pangalan pa ay pangit-pangit na, yang pekeng initiative na sinusuhulan ang tao tinatakot, tapos inaalukan ng kung ano, ang kaperahan ng DSWD, ng DOH ng DOLE. Hindi sa nakikipag-away ako, nagbibigay lang ako ng aking pasya at ang ating sinasabi eh sana wag namang gawing ganun nilalapastangan ang karapatan ng taumbayan," Marcos said.



Marcos also brushed aside recent statements made by House Speaker and her cousin Martin Romualdez on how the senator should prove the allegations she has been making against the initiative.



"Hindi ko s'ya inaaway, medyo high blood sila. Ako ito eh, nagbibigay lang ako ng abiso at pasya kung anong dapat gawin at hindi ko naman hinahamon sila pero kung may mga kongresista na malakas ang loob na magsalita imbitado naman kayo lagi sa Senado at inaanyayahan ko kayo na magsabi ng totoo. Maraming magaling, mahusay, matatalino at mababait na kongresista na alam ko talagang diskompyado at dismayado sa pinag uutos sa kanila," she said.



Marcos said she looks forward to the Senate inquiry on the matter this coming Tuesday.



Meanwhile, Cayetano said people pushing for charter change should come out with what they really hope to accomplish by amending the Constitution.



"Eh 'di magsabi yung ibang tao ng totoo ano ba gusto nila gawin? Ano ba balak nilang gawin sa Constitution, ang lumalabas eh, a term limit pala, no election pala, may mga ganun pala silang pinaplano. Sabihin nila ng direcho because it is our job to have hearings and to have debates. Let's debate this properly on the real issues na gusto nila pag-usapan, hindi yung tinatago nila sa econ provision, tapos iba pa yung plano pag debatehan ng maayos," Cayetano said.



Villanueva said people should learn to discern about what they are signing and what they are being asked to sign.



"Kami po sa Senado kung totoo po ang people's initiative, eh ok lang po yun kahit ano pa ho ang gusto ng taumbayan. Kung gusto man ng taumbayan na dalhin sa impyerno ang bayan okay pa rin po yun kasi taumbayan pala ang may gusto nun eh, kahit na hindi kami for, kahit against kami dun. Pero kung kitang kita itong ginagawa itong pekeng initiative ay supported ng liderato ng Kamara, kargado ng mga programa ng pamahalaan kargado nang ng salapi ng bayan, yun po talaga ang nakaka-concern sa aming lahat," Villanueva said.



Poe said people should look to the Senate for help if they feel pressured to sign the People’s Initiative.



"Andito kami para manawagan sa ating kababayan wag kayong matakot na hindi kayo bibigyan ng ayuda kasi karapatan nyo po yan. Andito naman kami sa senado kung meron hinaing tungkol dyan. Andito kami pra linawin ang issue," Poe said.