Patrol ng Pilipino: 'It was never for show'--KathNiel, pinasalamatan ang isa't isa sa kanilang breakup posts

ABS-CBN News

MAYNILA – Kumpirmado na ang breakup ng “Ultimate King and Queen of Hearts” na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Sa magkahiwalay na Instagram post, pinasalamatan nila ang isa’t isa sa 11 taon na pagmamahalan.

“Chapter closed,” ani Kathryn, “Ikaw at ako” naman kay Daniel.

Bukod dito, pinasalamatan rin nila ang kanilang fans na walang-sawang sumuporta sa kanilang tambalan sa loob ng 12 na taon.

Pero ang pakiusap nila sa mga “KathNiel”, sana maunawaan ng fans ang kanilang desisyon.



– Ulat ni Gretchen Fullido, Patrol ng Pilipino