Shooting ng 'Four Sisters and a Wedding' prequel umarangkada na

Umarangkada na ang shooting ng inaabangang prequel ng 2013 box office hit na "Four Sisters and a Wedding" sa kabila ng patuloy na banta ng coronavirus disease (COVID-19).

Sa Instagram, nag-post ang aktres na si Alexa Ilacad ng retrato kasama sina Gillian Vicencio, Charlie Dizon at Belle Mariano, na co-stars niya sa "Four Sisters Before the Wedding."

"Day 1: Rolling!" sabi ni Ilacad sa caption, kasama ang hashtag na #4SistersBeforetheWedding.

Tila napalitan na rin ang direktor ng pelikula matapos i-tag ni Ilacad sa caption si Mae Cruz Alviar sa halip na si Giselle Andres, na unang inanunsiyo bilang direktor.

Susundan ng paparating na movie ang kuwento ng magkakapatid na Salazar, isang dekada bago ang mga pangyayari sa naunang pelikula na "Four Sisters and a Wedding."

Sa "Four Sisters and Wedding," muling nagkasama-sama ang magkakapatid na sina Teddie (Toni Gonzaga), Bobbie (Bea Alonzo), Alex (Angel Locsin), at Gabbie (Shaina Magdayao) para sa kasal ng kanilang bunsong kapatid (Enchong Dee).

Pero dahil hindi nagustuhan ng magkakapatid ang pamilya ng mapapakasalan ng kanilang kapatid, nagsabwatan ang apat para matigil ang kasal.

Sa bagong pelikula, gaganap si Ilacad bilang Bobbie, Vicencio bilang Alex, Dizon bilang Teddie, at Mariano bilang Gabbie.

Bago ang lockdown, nag-workshop ang mga bida kay Cathy Garcia Molina, na siyang nag-direct ng unang pelikula.