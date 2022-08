Jeric Raval, itinangging buntis ang anak na si AJ

Mag-amang Jeric at AJ Raval. Screengrab: Ogie Diaz/YouTube

MAYNILA -- Iginiit ng aktor na si Jeric Raval na hindi buntis ang kanyang anak na si AJ Raval.

Ayon pa kay Jeric, wala rin siyang nakikitang masama kung sakaling buntis nga ang kanyang anak na nauugnay naman sa aktor na si Aljur Abrenica.

"Hindi. Eh bakit siya nagsu-shooting kagabi, hindi ba? Although I haven’t seen her for two weeks, three weeks. ... At saka kung buntis, eh 'di mabuti at least hindi pala siya baog,” ani Jeric sa vlog ng talent manager at showbiz reporter na si Ogie Diaz.

“At saka ewan ko, bakit ginagawa nilang problema 'yun kapag ang tao buntis. 'Pag buntis eh 'di manganak. Ang masama 'yung nabuntis ka, kabuwanan mo na hindi ka pa makapanganak, problema ‘yun," dagdag ng aktor.

Sa nasabi ring vlog, itinanggi rin ni Jeric na may anak umano si AJ na kilala ngayon sa paggawa ng sexy films. Paglilinaw ni Jeric, maaring napagkakamalan lang si AJ dahil sa mga retrato kung saan kitang kasama ng aktres ang kanyang pamangkin.

" Kung may anak ‘yan, hindi ‘yan pwede mag-eksena ng mga ganun. Siyempre hindi mo naman maitatago ‘yang (kamot). Ako pa? Tinitingnan ko lang ang babae, ah nanganak na ito, may kamot 'yan, ang dami, so hindi ka puwede sa mga ganung eksena,” ani Jeric.

Pag-amin ni Jeric, nasasaktan siya para sa anak na binabato ng iba't ibang kontrobersiya at pambabatikos.

“Bilang magulang, hindi mo naman maiaalis ‘yun na masaktan ako. Sabi ko nga, hindi ko na lang binabasa, hindi ko na lang iniintindi, kaya wala. Kasi parang kasama na ‘yan eh kapag nag-artista ka. Kapag nag-artista ka, ready ka diyan. Hindi lahat ng tao natutuwa sa ‘yo. Ngayon, kung hindi ka ready diyan, hindi para sa iyo itong trabaho na ito," ani Jeric.

Sa vlog, ibinahagi rin ni Jeric ang naging pag-uusap niya kay Abrenica na huli niyang nakita may tatlong buwan na ang nakaraan.

"Nag-usap naman kami ng lalaki sa lalaki. 'Tatlong bagay lang ang hinihiling ko sa iyo, anak: kung talagang mahal mo 'yung anak ko ay iayos mo muna ang buhay mo. Iayos mo muna ang sarili mo, lahat nasa ayos, lahat nasa lugar. So whatever happens hindi naman lumilitaw na disgrasyada 'yung anak ko. Babae 'yung anak ko 'tol. May anak ka rin 'yun nga lang lalaki yata.' Na-evaluate ko naman, he is a good person," ani Jeric.

Sa ngayon ay aabangan si Jeric sa inaabangang serye na "Mars Ravelo's Darna" kung saan gaganap siyang ama ng karakter ni Joshua Garcia.