Angeline Quinto, pinarangalan bilang Outstanding Manilan

MAYNILA -- Nakuha ng mang-aawit at aktres na si Angeline Quinto ang parangal bilang Outstanding Manilan for Entertainment sa ginanap na Outstanding Manilans 2022 na parte nang pagdiriwang para sa ika-451 anibersaryo ng Lungsod ng Maynila.

Sa kanyang post sa Instagram, nagpasalamat si Quinto sa pagkilalang natanggap mula sa pamahalaan ng Maynila.

"Nais ko pong pasalamatan ang Pamahalaan ng Lungsod ng Maynila sa pamununo ng ating pinakamamahal na alkalde Mayor Isko Moreno at bise alkalde and soon to be Manila mayor Honey Lacuna. Malaking karangalan po ang award na ito 'Outstanding Manilan in the field of Entertainment' sa tulad kong patuloy na nagpupursigi at nangangarap. Maraming pong salamat sa pagkilala sa aking talento at sa naging kontribusyon ko po sa larangan ng Philippine entertainment" ani Quinto sa kanyang post.

Matatandaang si Quinto ay tubong Sampaloc, Maynila at lumaki kasama ang kanyang kinilalang ina na si Mama Bob.

Nakilala si Quinto nang manalo sa singing contest na "Star Power" noong 2011.

Nito lamang nakaraang taon para sa kaniyang ika-10 anibersaryo, nagkaroon si Quinto ng 10 shows sa Manila Metropolitan Theater.

Halos dalawang buwan matapos niyang manganak, balik-trabaho muli si Quinto sa "ASAP Natin 'To" at sa "It's Showtime" bilang hurado sa Tawag ng Tanghalan.

Sasabak rin si Quinto sa concert tour sa US at Canada.