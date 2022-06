Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Aminado ang first-time celebrity mom na si Angeline Quinto na hindi madali ang pagiging ina pero sa kabila nito, gustong-gusto niya ang mga ginagawa para sa pinakamamahal na anak na si Sylvio.

Binitawan ng binasagang "Queen of Teleserye Theme Songs" ang mga pahayag sa kaniyang pagbabalik sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

"Hindi ganoon kadali. Pero lahat ng ginagawa ko for my baby ngayon, talagang gustong-gusto ko at mahal na mahal kong gawin, lahat para sa kaniya," ani Quinto kasunod ng pag-awit niya ng kaniyang kantang "Nag-iisa Lang."

Isinilang noong Abril ni Quinto, 32, ang lalaking anak na si Sylvio, na ipinangalan sa kaniyang yumaong adoptive mother na si Sylvia o mas kilala bilang "Mama Bob."

Ayon kay Quinto, mahirap para sa kaniyang iwanan ang anak para magbalik-trabaho pero naramdaman niya ang pagmamahal ng mga kasamahan sa "ASAP."

"Kasi ngayon kailangan kong magtrabaho ulit. So parang ang hirap pala na iiwanan ko siya sa bahay, kasi gustong-gusto kong uuwi agad," anang mang-aawit.

"Masayang masaya ako kasi honestly, itong muling pagbalik ko sa 'ASAP,' napaka-grabe noong pag-welcome niyo sa akin. Ramdam na ramdam ko 'yong pagmamahal niyo sa akin [at] sa family ko," dagdag niya.

Disyembre ng nakaraang taon nang kumpirmahin ni Quinto ang kaniyang pagbubuntis.

Nauna na ring dinepensahan ng ang-aawit ang ama ng bata, si Nonrev Daquina, mula sa mga akusasyong pera lang ni Quinto ang habol nito.