Sinimulan ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To" ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ni Angeline Quinto sa industriya ng entertainment.

Para sa "ASAP" number, inawit ng tinaguariang "Power Diva" ang mga kantang "Angels Brought Me Here" ni Guy Sebastian at "I Believe I Can Fly" ni R. Kelly.

Kasama ni Quinto sa pagtatanghal sina Erik Santos, Elha Nympha, Janine Berdin, Jason Dy, Jed Madela, JM Yosures at Yeng Constantino.

Para sa kaniyang ika-10 anibersaryo, nakatakdang pangunahan ni Quinto ang 10 show sa Manila Metropolitan Theater simula ngayong Oktubre hanggang Pebrero.

Nakilala si Quinto nang manalo sa singing contest na "Star Power" noong 2011.