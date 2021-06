Why Angeline Quinto chooses to be part of Star Magic

MANILA—Angeline Quinto acknowledged that she wants to expand her horizons, as she signed her contract with ABS-CBN during the Star Magic Black Pen Day on Saturday.

“Bata pa lang po ako, talagang pangarap ko nang maging professional singer. Ngayon na kasama ko pa rin ang Star Magic, ang nilu-look forward ko po talaga na magawa ko pa ay ’yung mga gusto kong subukan like pag-arte po talaga,” Quinto said.

Besides singing, Quinto hopes to get more acting work with the help of the ABS-CBN talent management arm.

“Bukod sa pagkanta, binigyan po ako ng chance ng magkaroon ng acting project. Sobra akong grateful at sobra akong nagpapasalamat doon,” she said.

When asked why she chose Star Magic among many other talent agencies in the country, she said: “Ever since nanalo ako ng ‘Star Power’ noong year 2011, talagang isa na po ang Star Magic sa kasama sa journey ko bilang isang singer. Ako po ay talagang sobrang nagpapasalamat. Ngayon na 10 years na ako sa industriya ng showbiz, kasama ko pa rin kayo.”

For Quinto, she already considers Star Magic her family in the showbiz industry.

Addressing her supporters who stayed with her through the years, Quinto said: “Kagaya po ng lagi kong sinasabi sa inyo, saan man ako makarating, kung ano man ang maabot ko pa sa buhay, lagi po akong nagpapasalamat sa inyo. Sobra din akong nagpapasalamat sa Panginoon na naging pamilya ko kayo.”

Quinto can be regularly seen on the ABS-CBN concert variety show “ASAP Natin ‘To.”

Aside from Quinto, more than 40 artists also signed with Star Magic on Saturday.

