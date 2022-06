Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ni Anne Curtis sa lahat ng mga nanonood ng kanyang concert na "Luv-Anne" nitong Sabado.

Sa "It's Showtime" nitong Lunes, inamin ni Curtis na nakatulong ang concert para harapin niya ang takot sa muli niyang pagbabalik-showbiz, higit dalawang taon matapos niyang manganak.

"I know some people are still not confident to go out but they went there. So talagang I'm so, so happy. Maraming-maraming salamat," ani Curtis na nagpasalamat din sa lahat ng mga taong nasa likod ng kanyang concert.

"To everyone who came to watch my comeback, thank you so much. Eto na talaga I'm back! ...Happy ako na tapos na siya (concert). Parang it really helped me in a way na parang even now ...I really feel it like even 'yung -- it really helped my confidence din talaga. So ito na nandito na nga ako," dagdag ni Curtis.

Ayon kay Curtis, tila nagising ang natutulog niyang diwa bilang isang artista.

"Sabi ko nga parang nagising 'yung slight na natutulog na konti. Nagising lang siya ulit. So I was so happy that I was able to do it. Thank you Lord talaga for just being with me that night. Kasi It made me overcome my fear again," ani Curtis.

Nito lamang huling Sabado ng Mayo nang bumalik si Curtis sa "It's Showtime."

Matatandaang Disyembre 2019 nang huling makita si Curtis sa programa para maghanda sa kanyang panganganak. Marso 2020 nang isilang ni Curtis ang anak na si Dahlia.