MAYNILA -- Ang aktres na si Judy Ann Santos ang pinakabagong guest co-host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay."

Ito ang kinumpirma ng mga main host na sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal sa kanilang post sa social media nitong Miyerkoles.

"Bukas makakakwentuhan natin ang KuMomshie nating si Momshie Juday," ani Cantiveros sa kanyang Instagram post.

"Miss na miss ko na itong taong ito na makakasama natin bilang guest ku-momshie sa Magandang Buhay!" pagbabahagi naman ni Magdangal sa kanyang IG post.

Sa episode ng "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, nagpasalamat si Regine Velasquez na maging parte ng programa bilang guest co-host.

"Maraming-maraming salamat din sa inyong dalawa (Magdangal at Cantiveros). I love you guys, I love being here, I love doing the show. And, ayaw kong magpaalam. Magpapaalam ba ako? Thank you lang," ani Velasquez.

Iginiit din nina Cantiveros at Magdangal ang pagmamahal at pasasalamat kay Velasquez.

Nakatakda ang pagbabalik ni Velasquez sa concert scene sa pamamagitan ng "Iconic" concert kasama si Sharon Cuneta na magaganap sa Hunyo 17 at 18 sa Marriott Grand Ballroom ng Resorts World Manila.

Matapos nito nakatakda rin tumulak sa ibang bansa sina Velasquez at Cuneta para sa kanilang US concert tour.

Magbabalik din si Velasquez bilang hurado ng "Idol Philippines" season 2.

