MAYNILA — Masaya si Regine Velasquez-Alcasid na maging guest co-host ng morning show na "Magandang Buhay."

Nitong Lunes, sinalubong nina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal si Ate Reg na makakasama nila sa susunod na tatlong linggo.

"Natutuwa ako kasi kung dati pumupunta lang ako rito parang napadaan lang kasi parang sandali lang pero ngayon I will be with you for three weeks," ani Velasquez.

“Bakit hindi pa natin sinakto, isang buwan ano?” pabirong dagdag ng singer.

Nagbalik-tanaw din si Cantiveros sa pagnanais ni Ate Reg na maging bahagi ng morning show at nagagalak na natupad na ito.

"Naaalala ko noon kapag pa-ending na nung guesting ni Mumshie Regine, sinasabi niya ay gusto ko talaga rito. Ngayon Mumshie Regine andito na si Mumshie," ani Cantiveros.

Biruan din nina Velasquez at Magdangal na nasasabik na sila sa pagma-Marites nila sa mga susunod na araw.

RELATED VIDEO:

Watch more on iWantTFC