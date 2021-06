Ano ang mga bagong palabas na aabangan sa Kapamilya Channel?

Mula sa ABS-CBN PR Facebook page

Kasabay ng una nitong anibersaryo ngayong Hunyo, may apat na bagong palabas na ihahandog ang Kapamilya Channel para sa mga manonood na katatampukan nina “Unkabogable” star Vice Ganda at bagong loveteam na sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Bukod sa “FPJ’s Ang Probinsyano,” “Maalaala Mo Kaya,” “It’s Showtime,” at “ASAP Natin ‘To,” may bagong kagigiliwang game show ang publiko na dala ni Vice simula Hunyo 5 na papangalanang “Everybody Sing.”

Sa nasabing community singing game show, 25 players ang magtutulungan at sama-samang kakanta sa iba’t ibang challenges para manalo ng P500,000 para sa kanilang komunidad.

Magbabalik telebisyon na rin ang aktres na si Erich Gonzales sa seryeng “La Vida Lena” na magpapakita ng bagong mukha ng karma simula Hunyo 28.

Unang napanood sa iWantTFC ang kwento nito ng pagbabagong-anyo ni Magda (Erich) para maging si Lena, isang babaeng maghihiganti sa mga taong nagdala ng trahedya sa buhay niya.

Kasama ng aktres sina JC De Vera, Kit Thompson, Carlo Aquino, Agot Isidro, Raymond Bagatsing, at Janice de Belen.

Samantala, kilig at good vibes naman ang balak ihatid ng romantic-comedy series na “Hoy, Love You” nina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo-Yap kasama sina Karina Bautista at Aljon Mendoza.

Susundan nito ang kwento ng dalawang single parents na makakahanap ng bagong pag-ibig at mapapanood na sa Hunyo 19, 10 p.m.

Gumawa naman ng ingay sa social media ang pagsisimula ng inaabangang serye nina Pangilinan at Mariano na “He’s Into Her.”

Masusubaybayan ng mga manonood ang asarang mauuwi sa pag-iibigan nina Maxpein (Mariano) at Deib (Pangilinan) sa siyam pang episodes na ipapalabas tuwing Linggo ng 8:45 p.m. sa Kapamilya Channel.

Patuloy pa ring mapapanood sa Kapamilya Channel ang “FPJ’s Ang Probinsyano,” “Huwag Kang Mangamba,” “Init Sa Magdamag,” “Count Your Lucky Stars,” “It’s Showtime,” “MMK,” “ASAP Natin ‘To,” “Paano Kita Mapasasalamatan,” “Iba ‘Yan,” at “We Rise Together.”

Napapanood din ang mga programa ng ABS-CBN sa TV5 at A2Z sa free TV, cable, at digital TV boxes, Jeepney TV at CineMo sa cable, sa Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment, at sa streaming platforms na iWantTFC, WeTV, at iflix.

