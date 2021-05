‘Sino ’to?’: Klarisse, nakatanggap ng standing ovation sa ‘Your Face’ grand finals

Watch more in iWantTFC

Halos hindi makahanap ng tamang salita ang mga jury ng “Your Face Sounds Familiar” para kay Klarisse de Guzman na bumirit bilang si Patti Labelle sa Grand Finals nitong Sabado.

Kagaya ng inaasahan, muling nagpakitang-gilas ang singer sa entablado nang awitin ang “Over the Rainbow” na nagpatayo hindi lamang sa tatlong hurado ngunit maging sa mga katunggali nito sa kompetisyon.

“Sino ‘to? Sobrang galing,” panimula ni Gary Valenciano na sinabing mas lalong darami ang tagahanga ni De Guzman.

“Ngayon, ang reaksyon nila. ‘Grabe yon. Ibang klase yon.’ You didn't give us your all, you gave us so much more. Regarding your lack of confidence, charge it to being humble and let that keep you humble,” dagdag nito.

Tinawag namang “one of the best” ni Sharon Cuneta sa Klarisse at inihayag kung paano itinaas ng mang-aawit ang standard sa bansa.

“You have set the standard for singers here in the show. Klarisse, di ko alam kung bakit yung self confidence mo naging mababa kasi you’ve been so blessed with a beautiful, powerful voice,” saad ni Mega Star.

Inamin naman ni Ogie Alcasid na palagi silang mayroong inaasahan kay De Guzman sa tuwing tutuntong ito sa entablado ngunit palagi umano niya itong nahihigitan.

“Meron kaming certain expectations about you. But the thing about you, everytime we have expectations, you always deliver,” pahayag ni Alcasid.

Si De Guzman ang nanguna matapos ang 12 linggong tunggalian sa show sa kaniyang naipon na 253 puntos, tampok ang apat na panalo.

Nahahati sa dalawa ang magiging iskor ng bawat kalahok -- kalahati ay manggagaling sa nalikom nilang puntos sa 12 linggo ng “Your Face Sounds Familiar” habang ang isa pang 50% ay magmumula sa text votes.

