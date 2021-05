Geneva Cruz humataw bilang Nicole Scherzinger sa ‘Your Face’ Grand Finals

Watch more in iWantTFC

Sa kabila ng mga dagok na kinaharap niya sa gitna ng kompetisyon, sinikap pa rin ni Geneva Cruz na makabalik sa “Your Face Sounds Familiar” kung saan humataw siya bilang si Nicole Scherzinger sa grand finals nitong Sabado.

Isinantabi ni Cruz, 45, ang edad nang gayahin ang lider ng girl group na Pussycat Dolls at awitin ang hit song na “When I Grow Up.”

Pinapurihan ng tatlong jury ng palabas ang katatagan ni Cruz na humarap sa matinding pagsubok nitong nakaraan matapos pumanaw ang kaniyang ina dahil sa COVID-19. Ito rin ang dahilan ng pagliban nito ng tatlong linggo sa show.

Labis ang paghanga ni Ogie Alcasid sa pagiging inspirasyon ni Geneva dahil sa pilit nitong pagbangon sa kaniyang mga pinagdaanan.

“Kahit sino maaaring tumipe sa pinagdaanan mo. Pero hanggang ngayon, you end it with a bang. Ang ipinakita mo talaga samin, katatagan. Your spirit is so inspiring and I think maraming na-inspire sayo,” ani Alcasid.

Dagdag naman ni Sharon Cuneta, ipinakita ni Cruz ang pagiging propesyonal sa kaniyang pagbalik sa show sa kabila ng pagkawala ng kaniyang ina.

“You are the epitome of a true professional. After all that you've been through in your personal life, even during the season losing your mom and still coming back and giving your best every time you performed. I am so inspired,” saad ni Mega Star.

“I'm happy you have succeeded in reminding everybody about the performer Geneva Cruz is,” pahabol pa ng aktres.

Napansin naman ni Gary Valenciano na mahusay na sinunod ni Cruz ang mga payo ng mga mentor nila na si Jed Madela at Nyoy Volante.

“You got their pointers and you brought out the best of who you are. You are built like Nicole. You looked like Nicole,” pahayag ni Valenciano.

Nahahati sa dalawa ang magiging iskor ng bawat kalahok -- kalahati ay manggagaling sa nalikom nilang puntos sa 12 linggo ng “Your Face Sounds Familiar” habang ang isa pang 50% ay magmumula sa text votes.

