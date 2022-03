Mga namamalengke sa Farmers' Market sa Quezon City noong Pebrero 19, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mapipilitan pa ring magtaas ng presyo ng gulay at bigas ang mga magsasaka sa kabila ng rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo, ayon sa isang agricultural group.

Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, ngayon pa lang umano ipapasok ng mga magsasaka at maggugulay sa kanilang production cost ang umaabot sa P60 hanggang P70 na petrolyo.

"Yung chicken tumaas na, itong gulay, expected na [tumaas]. 'Yung puhunan na kino-compute ng magsasaka ngayon is based on 52-57 pa lang ang fuel price yung diesel. Hindi pa umaabot sa P62 na umaakyat sa P72," ani SINAG Chairman Rosendo So.

"Siyempre 'yung magsasaka expected na ipapatong 'yon sa produkto nila para hindi malugi ano. So ang mangyayari in the end, kawawa ang consumers natin," dagdag niya.

Bukod dito, nagtaas din ang presyo ng inaangkat na abono.

Para sa SINAG, napakaliit ng fuel subsidy ng gobyerno para sa mga mangingisda at nagmamais.

Kulang na kulang aniya ang P500 milyong pondo para sa mahigit 10 milyong magsasaka sa bansa.

Matatandaan na matapos ang 11 sunod-sunod na taas-presyo sa langis ay nagkaroon ng rollback nitong Martes, na unang pagkakataon ngayong 2022.

Umabot sa P11.45 kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel ngayong linggo. Pero higit pa ang itinaas nito noong nakaraang linggo na nasa P13 kada litro.