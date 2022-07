Group says ‘undeserving’ must be delisted from 4Ps program

Watch more News on iWantTFC

MANILA – A group of Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) beneficiaries on Thursday said they do not object to the cleaning of the list of program beneficiaries, provided only those "undeserving" are delisted from the government project.

Social Welfare Secretary Erwin Tulfo on Monday said almost one million “undeserving” 4Ps beneficiaries will be removed from the social assistance program as it undergoes review.

“Hindi po tumututol ang samahan kung saka-sakaling lilinisin po ang programa, ang sa amin lang po ay dapat talagang dumaan sa tamang proseso,” said Jeana Catacio, Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid.

“At yung talagang hindi na kwalipikado, yung sinasabi nila na undeserving na mga Pantawid beneficiary lamang ang dapat ma-delist sa programa,” she added.

Catacio said parent leaders play an important role in ensuring that only those qualified program will benefit from it.

“Ang mga parent-leader ang may pinakamalaking ano diyan, merong malaking bahagi para po talaga mapili yung kwalipikadong benepisyaryo ng programa kasi kami po yung nasa komunidad, katuwang po siguro kami ng barangay makapag-identify kung sino-sino yung talagang kwalipikado.”

“Kasi kami po yung nakakita ng kalalagayan ng aming mga kapitbahay, ng aming mga kalapit-lugar,” she explained.

The DSWD said there are 2 major criteria for removing families from the list of 4Ps beneficiaries: non-compliance with the conditions set by the conditional cash transfer program, and their achievement of financial independence.