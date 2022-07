ALAMIN: Paano maaalagaan ang batang may dengue

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Patuloy na sumisipa ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas, ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Health (DOH).

Nitong Hunyo, sinabi ng kagawaran na 217 na ang namatay sa dengue ngayong 2022.

Paano nga ba maalagaan ng isang magulang ang kaniyang anak na may dengue?

Sa programang “Sakto” sa TeleRadyo, nagbigay ng tips si Dr. Fatima Gimenez ng Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines ng tips kung paano matutulungan ang mga batang may dengue.

Aniya, importanteng bigyan ng gamot ang mga batang nilalagnat dulot ng dengue.

“Ang pwedeng bigyan natin is paracetamol, ang tinatawag supportive care at…hydrate nang mahusay. So you can give more fluids okay, o kung meron kang…hydrating solution, pwedeng yun din.”

Mahalaga ring napapakain ang pasyente sa tamang oras, ani Gimenez.

Pero aniya, importanteng madala na ang bata sa doktor kapag ilang araw na itong nilalagnat.

“One thing na very prominent sa dengue is unang araw pa lang, bagsak na bagsak na yung bata. Mataas ang lagnat, tapos walang ganang kumain, tsaka talagang ano siya, talagang nakaratay lang sa bed,” sabi ng doktora.

“Usually, 'pag nagpe-persist din ang lagnat, minsan few days na, tapos mataas pa rin ang lagnat, tapos say yung mga warning signs, yung nagsusuka nang excessive or yung may abdominal pain siya, o masakit talaga yung lahat ng katawan niya… ang isang gusto ko sabihin sa ating publiko is for every person na may lagnat, dapat mino-monitor natin para alam natin.”

--TeleRadyo, 5 July 2022