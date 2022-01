Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Madalas nating naririnig ngayon sa mga balita ang 'political party' o ang partido ng isang tumatakbong politiko sa Halalan 2022.

May mga lumilipat, nagtatatag ng bagong partido o 'di kaya naman ay tumatakbong independent.

Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, alam ba nila ang papel ng isang political party sa Pilipinas?

Nakapanayam ng ABS-CBN News ang ilang mamamayan at tinanong kung ano nga ba ang isang political party. Ngunit iilan lang sa kanila ang nakauunawa nito at hindi pa ganoon kalinaw sa kanila ang ginagampanan nito.

"Kulang na kulang iyong civics education natin kaya wala tayong awareness as citizens about the importance of political parties not just in elections but in the consolidation of our democracy," ani Michael Henry Yusingco, isang policy analyst at constitutionalist mula sa Ateneo de Manila University.

Alamin ang pangunahing ginagawa ng isang political party at paano ito nakaaapekto sa pagtakbo ng isang kandidato at sa kinabukasan ng ating bansa.

Panoorin ang buong talakayan nina ABS-CBN News senior correspondent Jacque Manabat at ng policy analyst at constitutionalist na si Michael Henry Yusingco, kasama na rin ang nakaaantig na singing performance ng isang engineer na Kumu streamer na si Micah Anne Atienza sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022.'

