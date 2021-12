Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nakilala ngayong taon ang kapamilya nating si 'Marites,' pinaikli para sa "Mare, ano ang latest?" Ito ang tawag sa mga taong mahilig makipagkuwentahan at magbahagi ng impormasyong kadalasan ay hindi pa napapatunayan o 'tsismis.'

Nang lumakas ang paggamit ng social media sa Pilipinas dulot ng umiiral na COVID-19 pandemic, dito na rin nagpapakalat si 'Marites' ng samu't saring tsismis.

"Ang 'tsismis' papasok iyan kapag malabo ang sitwasyon, kapag hindi klaro ang impormasyon. 'Tsismis' is an improvised news," ayon kay Dr. Ven Ballano, sociologist mula sa Polytechnic University of the Philippines.

Ngayong papalapit na ang #Halalan2022, ano ang kontribusyon ni 'Marites' para sa tamang pagboto ng mga Pilipino?

Panoorin ang talakayan nina Karen Davila kasama ang aktor at mang-aawit na si Phi Palmos kay Dr. Ven Ballano at ang singing performance ng isa sa pioneer Kumu streamer na si Claire Prima sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022.'

RELATED LINK: