MAYNILA - Malaking porsiyento ng kabataan ang inaasahang boboto sa darating na Mayo 9, 2022.

At dahil sa popularidad ng social media sa bansa lalo na ngayong may pandemya, maaari umano itong makaapekto sa pagpili ng kabataan sa taong ilalagay nila sa balota.

"The unique thing about social media is it amplifies the 'feeling' element of election decisions. Nakikita po natin na ang pagboto ng mga tao ay hindi necessarily issue-based. They vote according to how they feel, how they are made to feel by their interactions with the candidate," ani Prof. Czarina Medina-Guce, isang sociologist at guro sa Ateneo de Manila University.

Malaking papel ang ginagampanan ngayon ng social media at iba pang digital platforms sa pangangampanya ng mga kandidato sa Halalan 2022 dahil sa umiiral na krisis sa kalusugan.

Pero paalala ni Medina-Guce, maging maingat pa rin online.

"Constant reminder to the youth na ang nakikita nila sa social media is only a piece of reality. Tinatawag natin itong 'echo chambers.' Dahil may analytics ang social media, ipinapakita niya lang sa iyo 'yung mga sinample mo na gusto mo before," pagbabahagi niya.

