Itinuturing na pinakamalaking social media platform sa mundo ang Facebook pero sa gitna ng laki nito, nababalot ito sa matinding kontrobersiya.

Nagagamit nga ba ang sikat na social networking site sa misinformation, fake news at propaganda? Gaano ito makaaapekto sa darating na Halalan 2022?

Panoorin ang panayam ni Karen Davila at social media influencer Ayn Bernos kay Atty. Mildred Ople ng Youth Leadership for Democracy o Youth-Led PH at ang performance ng lead vocalist ng sikat na bandang 'True Faith' na si Meds Marfil dito sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022'.