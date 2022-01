Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ilang linggo na lang at magsisimula na ang pangangampanya ng mga kandidato na tatakbo sa iba't ibang posisyon para sa Halalan 2022.

Sa gitna ng limitasyon na dala ng pandemya, paano pinaghahandaan ng Commission on Elections o COMELEC ang pangangampanya ng mga kandidato online?

Usapang 'Digital Campaigning' ng mga kandidato at iba pang may kinalaman sa Halalan 2022 ang tinalakay nina ABS-CBN News senior correspondent Jacque Manabat at COMELEC spokesperson James Jimenez, at mayroon ding singing performance ng Kumu streamer na si Alyanna Regina sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022.'

