Watch more on iWantTFC

Maaaring umabot sa lagpas isang daang libong piso ang halaga ng isang peacock sa Calamba, Laguna.

Matatagpuan sa isang isa't kalahating hektaryang farm sa lugar ang 800 makukulay na mga peacock at peahen.

Peacock ang tawag kung lalaki ang ibon kung saan 'yung mga may mahahaba at makukulay na balahibo sa puwitan.

Peahen naman sa babae na sinasabing hindi gaanong kaaya-aya ang itsura kung ikukumpara sa mga lalaki.

Sila ay tinatawag na 'peafowls' kapag pinagsama.

Pag-aalaga ng mga itik at pagbabalot ang sinimulang negosyo ng may-ari ng Alcasid Aviary and Farm na si Joel Alcasid, isang breeder at bird enthusiast.

Mayroon ngayong 35 color mutation ng peafowls si Alcasid na matatagpuan lamang sa kaniyang farm gaya ng indian blue peafowl at rare variety na green peafowl.

Ang pinakamahal na naibenta ni Alcasid sa kaniyang mga alaga ay ang emerald pied peacock na may mataas na porsiyento ng green pea fowl bloodline.

Umabot ang halaga nito ng P140,000.00 kada ibon.

Para sa kaniya, marami pang kailangang gawin para mas mapalawak pa ang kanilang mga alagang peafowls.

"Medyo malayo pa tayo, kung dito 'yung medyo marami-rami nang collection nasa 35 mutation pa lang kami, ang America sa United Peafowl Association 'yung latest tally ng recognized internationally na kulay parang mga 196 or more than 200 colors na yata ngayon," kuwento ni Alcasid sa KBYN.

Dahil sa mahabang panahon ng pag-aalaga, pamilyar na si Joel at kaniyang mga kasama kung paano tutugunan ang kalusugan ng mga ibon.

Bukod sa mga makukulay na ibon, may iba't ibang klase pa siya ng mga ito na inaalagaan.

Panoorin ang naging pagbisita ni Kabayan Noli de Castro sa aviary farm na ito dito lamang sa KBYN: Kaagapay ng Bayan.

RELATED LINKS: