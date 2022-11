Watch more on iWantTFC

Pinagkakakitaan ng mga residente ng San Luis, Pampanga ang mga namemesteng daga sa kanilang palayan.

Simula nang ilunsad ng lokal na pamahalaan ang programa nilang 'Ang Wanted: Mr. Rat' noong 2019, maraming kapampangan nakumbinsing manghuli ng mga daga.

Ang bawat mahuhuling daga ay kukuhanan ng buntot para i-surrender sa munisipyo.

"Bale po 'yung 1st launch po namin dito ay P5.00 kada isang buntot so naglaan po ng P1 million po as budget po ng program po then the following year po, last year po P10.00, tinaasan po namin then ngayon po binalik po namin sa P5.00 kasi po last year tinaasan namin ng P5.00 dahil para mas strive pa po lalo," pagbabahagi ni Ardee Taruc, Local Disaster Risk Management and Management officer ng San Luis, Pampanga.

Ayon sa isa sa mga nanghuhuli ng daga, mas marami ang makukuhang mga 'mababait' sa gabi.

"Akala po ng nakakarami madali lang po kasi marami 'yung sinusurrender namin sa LGU pero ang totoo niyan, mahirap po talaga manghuli ng daga kasi po gaya ng lulusungan natin, maputik na tapos mailap pa po ang mga daga," kuwento ng nanghuhuli ng daga na si Kennedy sa KBYN.

Panoorin ang isang araw sa paghuli ng mga daga kasama si Kabayan Noli de Castro sa KBYN: Kaagapay ng Bayan.

