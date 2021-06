Janella Salvador balik-'ASAP'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagbalik sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo ang singer-actress na si Janella Salvador matapos pansamantalang mawala sa showbiz para manganak.

Muling nakatungtong si Salvador sa "ASAP" stage, kung saan kinanta niya ang "You Are My Sunshine."

Aminado si Salvador na masaya siyang muling nakakanta ulit sa entablado.

"I was actually super nervous at first. But it's really good to be back and to see everyone again and to be able to do what I love to do again," sabi niya sa panayam matapos ang performance.

Ayon kay Salvador, matapos isilang ang kaniyang anak na si Jude, tila nagkaroon siya ng bagong dahilan para mabuhay at naging mas responsable rin siya.

"I feel like everyday now, when I wake up, I have a purpose in life, I have a reason to wake up every morning," ani Salvador.

"I feel like a whole different person like I'm more responsible now," dagdag niya.

Noong Pebrero, bumalik sa Pilipinas si Salvador kasama ang anak at si Markus Paterson, ang ama ni Jude na nobyo ng aktres.

Lumipad ang magkasintahan pa-United Kingdom noong Setyembre 2020, isang buwan bago isilang si Jude.

Bukod sa pag-arte sa telebisyon at pelikula, kilala ring mahusay na mang-aawit sa Salvador.

Noong 2016, pinili siya para kantahin ang theme song ng Disney movie na "Moana" para sa Philippine release nito.