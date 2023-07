MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Saan kukuha ng pera ang Maharlika Investment Fund?

ABS-CBN News

MAYNILA — Wala pang isang taon ang itinagal bago ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund (MIF).

Kung magtagumpay, nangangako itong magreresulta sa mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas.

Ayon sa batas, kukunin ang P500-bilyon paunang pondo ng MIF sa national government, Land Bank, Development Bank of the Philippines, Bangko Sentral at iba pang government-owned and controlled corporations (GOCCs) gaya ng PAGCOR.

Pero kasunod ng naging reaksyon ng publiko sa unang bersyon ng panukala, ipinagbawal nang mamuhunan sa MIF ang mga institusyon gaya ng SSS, GSIS, Pag-IBIG Fund, OWWA, at PhilHealth.

Sa kabila naman ng pangamba ng ilang eksperto at mambabatas na makaaapekto ang MIF sa serbisyong binibigay ng gobyerno, tiniyak ng economic managers ng bansa na walang gagamiting pondo na nakalaan sa social projects at hindi lalala ang utang ng Pilipinas.

