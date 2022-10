MPL Philippines

MAYNILA - Makalipas ang anim na season sa Mobile Legends: Bang Bang Professional League, nakamit din ni Johnmar "OhMyV33nus" Vilalluna ang most valuable player (MVP) award ngayong Season 10.

Makikita sa statistics ni OhMyV33nus, na inilarawan ang sarili bilang "Barbie-tank" ang kaniyang husay sa role bilank tank-support.

At sa kaniyang tagumpay, may mensahe siya sa kasanggang si Danerie James "Wise" Del Rosario, na kasama pa niya mula pa nang manggaling sila sa amateur scene.

"Yung MVP ko is MVP din niya. We always help each other in and outside the game," ani OhMyV33nus, na pinasalamatan din ang kanilang fans.

Nang tumungtong sa professional scene, unang sumalang ang V33wise tandem sa MPL Season 4. Umalis sila ng Onic Philippines ng Season 6, at kinuha ng Blacklist International noong Season 7 kung saan unang beses sila nanalo ng local title.

Ngayong season 10, nanguna si OhMyV33nus sa assists, assist percentage at kill participation. Bigo man makakuha ng weekly MVP nomination, na isa sa pangunahing criteria sa season MVP award, naging bentahe ng 28 anyos ang kaniyang assist statistics.

"Super happy and proud! It's hard because roam/ support users get the spotlight so the fact that what people appreciate this season are the ones I did, is really fun. Especially as many people stepped up this season," sabi ni OhMyV33nus sa ABS-CBN News.

Para sa two-time MPL champion, maging motivation ito sa kanila ngayong susubukan nila muling makapasok sa M4 World Championships, kung saan ipagtatanggol nila ang kanilang world title.

Bilang pangalawang sunod-sunod na support player na nakuha ang MVP award, tingin niya na patunay ito na mas nabibigyan na ng pansin ang kanilang role sa laro.

"So much value that roamers are already given the spotlight because this past seasons it's really hard to standout as a roam because you're almost always the one who brings and least highlights especially If you support user. It's a big thing for even inspiring roamers like us and Light (Catipon ng RSG Philippines, " ani OhMyV33nus.