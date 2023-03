Philippine Azkals dumating na sa Kuwait para sa friendly match

From the Philippine Azkals Facebook page

Dumating na sa Kuwait ang Philippine Azkals para sa isang friendly match sa Kuwait national team ngayong Biyernes.

Kasama ng team sa Kuwait ang bagong talagang head coach ng Azkals na si Barae Jrondi.

Bago ang training, isang taimtim na dasal muna ang alay ng Philippine Azkals.

“It’s always an honor to be head coach of national team, with 110 million people in Philippines. It’s a big honor and a big responsibility for me, my staff and the players and I thank again the PFF for the trust they gave me and I’m ready to take this challenge forward,” ani Jrondi.

Nagsilbing technical supervisor ng football clubs sa Qatar Football Association si Jrondi sa loob ng tatlong taon. Dati rin siyang Lusail FC team analyst, Aldafna FC coach at Arsenal soccer school coach.

Sa kanyang malawak na karanasan, naniniwala siya sa malaking potensyal ng Azkals sa mundo ng football.

“To be honest, it’s my first training session, so it’s a transition moment for the Azkals and we’re getting new players in. So maybe after few sessions, I can have an idea about the squad,” sabi ni Jrondi.

Kasama rin sa Kuwait ang beteranong Azkals team captain at goal keeper na si Neil Etheridge.

“We go out every game to look for a win but it’s a new bunch of players and new coach so we need to be realistic, the amount of preparations that we have. We are extremely happy to be here in Kuwait and for us, Friday is another big game and we are looking forward to it,” ani Etheridge.

Puspusan ang paghahanda ng Philippine Azkals para sa kanilang friendly match laban sa Kuwait national team ngayong Biyernes. Super excited naman ang mga Pinoy fans dito sa Kuwait.

“Grabe 'yong energy level nila kahit practice pa lang sana tuloy-tuloy hanggang Friday,” ayon sa Azkals fan na si Julie Ann Biasca.

“Para sa atin po mga kababayan suportahan po natin ang ating sariling atin this coming Friday… at magkaisa po tayo pakita natin ang ating suporta,” sabi naman ng Azkals fan na si Robert Garcia.

Wala namang mapagsidlan ng tuwa ang 13- taong gulang na si Ralph Elijah Diesta na makita ang kanyang mga idolo.

“I’m very happy to see them practice and I can’t wait for Friday and especially watching my favorite player Neil Eltheridge,” ani Diesta.

Unang naglaro ang Azkals sa Kuwait noong 2011 at sumunod noong 2013.

Parehong talo pero ngayon umaasa ang mga Pinoy sa Kuwait na sana manalo ang Azkals.

Gaganapin ang friendly match sa Jaber al Ahmad International Stadium ngayong Biyernes, alas-10 ng gabi o alas-3 ng madaling araw Sabado sa Pilipinas.